Agrivoltaico a Fossoli: assemblea pubblica con il Comune

Lunedì 31 marzo alle ore 21, presso il Circolo La Fontana di, si terrà un’sul tema degli impianti agrivoltaici e delle energie rinnovabili. L’incontro, aperto alla cittadinanza, vedrà la partecipazione del Sindaco Riccardo Righi, degli assessori Alessandro Di Loreto e Serena Pedrazzoli e di tecnici specializzati, per illustrare la situazione delle richieste di installazione, lo stato degli iter autorizzativi e le normative nazionali e regionali.L’sarà preceduta, martedì 25 marzo, dalla seduta della Commissione Ambiente e Territorio, aperta ai consiglieri comunali, per approfondire gli stessi temi.Compensazioni ambientali e tutela del territorioIlha definito criteri per massimizzare gli indennizzi richiesti ai proponenti degli impianti, destinandoli a progetti di sostenibilità e transizione energetica.