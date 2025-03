Secoloditalia.it - “Agricoltura è”, il confronto tra Urso, Tajani e Lollobrigida: “Gli Usa sono un alleato, bisogna evitare i dazi”

Riflettori puntati sul secondo giorno di “è”, l’evento organizzato dal Ministero dell’in corso a Roma. Nel pomeriggio sialternati al microfono i ministri Francesco, Antonioe Adolfodurante il panel dedicato al Made in Italy, per parlare dell’importanza che i prodotti italiani ricoprono nel mercato globale, assieme al presidente dell’agenzia Ice Matteo Zoppas. L’incontro è stato moderato dal giornalista Bruno Vespa che ha ricordato come i prodotti italiani siano “la nostra principale fonte di ricchezza nazionale in un momento in cui cimolti timori”. Oltre al settore manifatturiero italiano, i tre rappresentanti del governo italiano hanno anche parlato dell’impatto deiamericani sugli stati europei, oltre agli eventuali provvedimenti da adottare per tutelare gli interessi del “Vecchio continente”.