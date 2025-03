Ilrestodelcarlino.it - "Agostini e la vittoria sulla Bologna-San Luca"

Non è stato solo uno dei più grandi piloti nella storia del motociclismo, ma anche uno dei simboli dell’Italia degli anni Sessanta e Settanta. Con questa idea in mente nasce ’Ago’, film documentario su Giacomodi Giangiacomo De Stefano, regista bolognese d’adozione che qui ha fondato la sua Sonne Film. Visibile oggi alle 19,45 al Modernissimo, ci saranno a presentarlo il regista, Giacomoe Claudio Costa, medico noto al grande pubblico come ’dottorcosta’ e fondatore della Clinica Mobile. De Stefano, quali sono le premesse per il film su? "Ho da subito pensato a dare una statura a questo personaggio, che per me è paragonabile nel calcio a Maradona e Pelè, nella boxe a Muhammad Alì, nel basket a Michael Jordan. Giacomoè questo per il motociclismo. L’idea di fare un film nasce dal mio co-autore Giorgio Bungaro, giornalista amico di Giacomo che ha permesso il primo incontro con questa icona dello sport".