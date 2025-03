Aggiungere o modificare produttore del PC modello e info di sistema

Leggi su .com

Quando si compra il computer del tipo OEM (vedi articolo "Meglio un pc personalizzato o un computer preassemblato (OEM)?"), ossia preinstallato e marchiato da aziende come HP, Asus o altri, sia portatile che pc desktop, esso contienermazioni circa ilintegrate neloperativo.Se si compra un pc personalizzato da un negozio di computer invece possono esserci i dati del negozio. Quando si installa Windows da zero su un computer assemblato sicuramente non ci sonormazioni relative aldel computer.Quelli di cui sto parlando sono i dati scritti nella schermata Windows visualizzabile cliccando sull'icona "" dal Pannello di controllo oppure cliccando col tasto destro su "computer" ed entrando nelle proprietà.In Windows 11 e Windows 10 questermazioni si vedono andando in Impostazioni >rmazioni sul, sotto la sezione Supporto.