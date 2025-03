Secoloditalia.it - Africa e Ue, Meloni incontra il commissario Síkela. Focus su Piano Mattei e Global Gateway

Agenda fitta di impegni nazionali e internazionali per la premier Giorgia. Oggi ha avuto un colloquio con ilper i partenariati internazionali dell’Unione Europea, Josef, in visita in Italia. Al centro dello scambio, si legge in una nota di Palazzo Chigi, “lo sviluppo di collaborazioni ad ampio spettro tra l’Unione europea e le Nazioni del Vicinato meridionale e dell’nonché le sinergie tra ile la Strategia deldell’Unione Europea”.incontro ilUeNel corso del bilaterale a Roma la premier e ileuropeo “hanno condiviso l’importanza dell’evento organizzato dall’Italia insieme all’Unione europea per gli operatori di settore: ‘Ilper l’e la Strategiadell’Unione Europea: uno sforzo comune con il continenteno’ in programma a Roma il prossimo 27 marzo”.