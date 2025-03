Lanazione.it - Affitti e vendite. Transazioni in calo. Crescono i prezzi delle locazioni

Il mercato immobiliare in Liguria? Sostanzialmente stabile, così anche alla Spezia, ma nel capoluogo, mentre in provincia c’è stata una lieve contrazione. È quanto risulta dall’Osservatorio Immobiliare di Fiaip Monitora, con i dati rilevati nel 2024 in tutta la regione, presentato oggi negli uffici di via XX Settembre 41 della Federazione italiana agenti immobiliari professionali, alla presenza del presidente regionale Antonio Piccioli e dei presidenti di ogni provincia (dalla Spezia, Valeria Ricci). L’appartamento con due camere da letto è la tipologia più comune nel mercato residenziale cittadino, con il valore medio per l’acquisto di questa tipologia che varia tra i 140.000 e i 160.000 euro, che permette di acquistare un immobile in città di circa 70-80 metri quadrati. Tuttavia, nella zona della Val di Magra, o in località come Follo e Bolano, con lo stesso budget si possono trovare immobili che offrono anche spazi esterni, come giardini o terrazzi.