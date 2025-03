Ilpiacenza.it - Affitta una casa a due spacciatori, multato e denunciato

Leggi su Ilpiacenza.it

Il 7 marzo la polizia aveva arrestato due pusher albanesi di cui uno irregolare in Italia. I due avevano la base di spaccio in un appartamento di via Roma ed erano finiti in manette e poi in carcere dopo aver venduto cocaina ad un cliente. In più erano stati trovati in possesso di più di 30.