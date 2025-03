Thesocialpost.it - “Affari Tuoi”, vincite pilotate? Arriva l’esposto del Codacons

Durante la puntata di ieri, lunedì 24 marzo 2025, Striscia la Notizia ha dedicato un servizio per esporre nuove controversie riguardo al celebre programma televisivo. Recentemente, l’attenzione si è focalizzata sulla presunta irregolarità delle, in seguito alle perplessità sollevate dal noto tg satirico. La questione riguarda la possibilità che alcuni partecipanti non abbiano realmente le stesse probabilità di vincere. In virtù di ciò, ilha deciso di presentare un esposto alla Procura della Repubblica di Roma, paventando il rischio di truffa aggravata.La questione delleIn un’episodio del podcast Tintoria, Max Giusti ha portato alla luce il fatto che durante le scorse stagioni di, ci fosse una regola ben precisa: la necessità di rispettare un budget medio di 33mila euro a puntata.