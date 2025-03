Tvzap.it - “Affari Tuoi”, la denuncia di “Striscia la Notizia”: “Ecco la combinazione che conquista il pubblico”

Leggi su Tvzap.it

News Tv. Nelle ultime settimane,laè tornata ad occuparsi di, mettendo in dubbio la regolarità del programma. Ogni partecipante deve avere la stessa probabilità di vincere e di perdere. Ma è veramente così? Pare che alcune scelte in realtà non siano così casuali. E dopo tutti i dubbi insinuati nei vari servizi dilasull’argomento, è intervenuto anche il Codacons, che ieri ha presentato un esposto alla Procura della Repubblica di Roma, ipotizzando addirittura il reato di truffa aggravata. (Continua dopo le foto)Leggi anche: “Grande Fratello”, le prime parole di Javier dopo l’eliminazione e il gesto per Helena (VIDEO)Leggi anche: “Grande Fratello”, Shaila rompe il silenzio dopo la puntata (VIDEO)“”, vincite pilotate? Ladi “la”Max Giusti nel podcast Tintoria, in un episodio che risale a settembre 2024, ha ammesso che ai suoi tempi si doveva assolutamente rientrare in un budget medio che ammontava a 33mila euro a puntata.