Affari Tuoi, arriva la batosta con un esposto presentato in Procura

Nelle ultime settimane Striscia la Notizia è tornata ad occuparsi di, mettendo in dubbio la regolarità del programma: “In un gioco basato sulla fortuna, ogni partecipante deve avere la stessa probabilità di vincere o di perdere, ma lì non avviene. Hanno un badget e i conti a fine stagione tornano sempre. Il programma è pilotato e la conferma ci èta anche da un dottore in economia. Non c’è casualità nei premi distribuiti. Le vincite non sono collegate al caso, ma ben pilotate per far quadrare i conti e i budget. Un’altra prova èta quando c’è stato il debutto di Amadeus con Chissà Chi è, in quel caso la media delle vincite è schizzata, per contrastare l’arrivo di Ama sul Nove“.Dopo tutti i servizi di Striscia la Notizia dedicati al noto programma di Rai Uno (che continua a fare ascolti record) è intervenuto anche il Codacons, che ieri haunalladella Repubblica di Roma, ipotizzando addirittura il reato di truffa aggravata.