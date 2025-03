Zonawrestling.net - AEW: Il contratto di Mariah May si avvicina alla scadenza

May è una risorsa fondamentale per la AEW e ha dimostrato il suo valore con l’incredibile faida contro Toni Storm negli ultimi 18 mesi. Sebbene molti fan si aspettino che resti a lungo in AEW, il suosembra ormai prossimo. Secondo Fightful Select, diversi membri dello staff della AEW, wrestler e dirigenti credono cheMay sia nell’ultimo anno del suo. Fonti interne a AEW suggeriscono che il suo accordo potrebbe scadere in estate, anche se non è chiaro se ci siano anni opzionali inclusi.Una fonte della AEW si è detta sorpresa all’idea cheMay abbia uncosì breve, sottolineando che sarebbe insolito considerando la spinta che ha ricevuto. È stato inoltre riportato che AEW vuole trattenereMay. La sua situazione contrattuale è diventata un argomento di discussione all’interno della compagnia, soprattutto dopo la sua sconfitta contro Toni Storm ad AEW Revolution per il titolo mondiale femminile.