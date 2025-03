Aeroporto Olbia Costa Smeralda, sì dell’Enac per l’intitolazione all’Aga Khan

Leggi su Ildenaro.it

Il Cdaha deliberatodell’dialla memoria del principe Karim AgaIV, “riconoscendo – si legge in una nota – il suo straordinario contributo allo sviluppo del turismo in Sardegna”. La decisione segue la richiesta ufficiale presentata dal Comune di, che ha sottolineato l’importanza dell’Aganella trasformazione economica e culturale della regione. Nel 1963, il Principe fondò la compagnia aerea Alisarda, poi evoluta in Meridiana e, successivamente, in Air Italy, facilitando l’accesso all’isola così determinando la crescita economica e sociale dell’isola, con importanti ricadute occupazionali. Inoltre, fu determinante nella costruzione dell’stesso, oggi riconosciuto come uno dei principali scali internazionali di aviazione generale del mondo.