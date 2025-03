Quotidiano.net - Aeroporto di Olbia-Costa Smeralda intitolato al Principe Karim Aga Khan IV

Il consiglio di amministrazione dell'Enac ha deliberato l'intitolazione dell'dialla memoria delAgaIV, riconoscendo il suo straordinario contributo allo sviluppo del turismo in Sardegna. La decisione fa seguito alla richiesta ufficiale presentata dal Comune di, che ha sottolineato l'importanza dell'Aga, scomparso a Lisbona il 4 febbraio scorso all'età di 88 anni, nella trasformazione economica e culturale della regione. Nel 1963, ilfondò la compagnia aerea Alisarda, poi evoluta in Meridiana e, successivamente, in Air Italy, facilitando l'accesso all'Isola e determinando così la crescita economica e sociale della Sardegna, con importanti ricadute occupazionali. Inoltre, fu determinante nella costruzione dell'stesso, oggi riconosciuto come uno dei principali scali internazionali di aviazione generale del mondo.