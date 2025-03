Forlitoday.it - "Adolescenti: istruzioni per l'uso", a Meldola l'incontro con il pedagogista Daniele Novara

Leggi su Forlitoday.it

Per parlare di adolescenza e di come approcciare questa delicata fase evolutiva il Teatro Dragoni dipropone per giovedì 27 marzo l'con ile autore. L’evento, dal titolo “per l’uso” propone un momento di riflessione e supporto ai.