Adli sicuro | In Italia l’Inter è al momento la squadra più forte ma…

di Redazione, il centrocampista della Fiorentina ha parlato della lotta Scudetto: le sue dichiarazioni Dopo un periodo difficile caratterizzato da alti e bassi al Milan, Yacineè tornato a brillare con la Fiorentina, dove è in prestito fino alla fine della stagione. Recentemente, ha concesso un’intervista a Radio Sportiva, durante la quale ha parlato di vari argomenti, incluso il tema della lotta per lo Scudetto. L’ex rossonero si è esposto e ha dichiarato che la sua favorita per la vittoria finale è propriodi Simone Inzaghi. LE PAROLE DI– «Inè allapiù– ha ammesso il centrocampista francese -, con tanti impegni bisogna vedere come riusciranno a gestirli. Il Napoli gioca una sola gara a settimana e ha forse il calendario più favorevole.