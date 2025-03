Thesocialpost.it - Addio cuffie e auricolari: ecco come sentiremo la musica tra poco. Pazzesco

La tecnologia fa passi da gigante ogni giorno, e anche quelli che sembrano dispositivi ormai imprescindibili e consolidati, vivono in una perenne condizione di precarietà. Basta pensare alla velocità con cui siamo passati dai telefonini agli smartphone, dagli orologi agli smartwatch, etc etc. Ebbene, presto dovremo direanche allee agli. Ascolteremo infatti la nostrapreferita senza bisogno di, con il suono che sembra materializzarsi nell’aria, udibile solo da te e da nessun altro intorno. Fantascienza? No, è già realtà. Questa tecnologia, che sembra uscita da un film, è ora realtà grazie a un team di ricercatori della Pennsylvania State University. Gli scienziati hanno sviluppato un’innovativa soluzione che crea “enclavi sonore”, ovvero zone circoscritte in cui fasci ultrasonici si incrociano, generando suoni udibili esclusivamente in punti specifici dello spazio.