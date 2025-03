Ilgiorno.it - Addio Croce: "Un riferimento per il calcio"

Leggi su Ilgiorno.it

Grande uomo di sport e diin particolare. Se ne è andato nella mattinata di domenica, a causa di un malore sopraggiunto nella nottata mentre si trovava in ospedale a Sondrio in cardiologia, Daniele, 71 anni, il delegato provinciale delvaltellinese, colui che, insieme ai suoi fidati collaboratori, ha retto le file del gioco più bello del mondo in Valtellina e in Valchiavenna nell’ultimo decennio. Tante, tantissime, le testimonianze di affetto nei confronti di Daniele, un dirigente assai apprezzato anche al di fuori dei confini valtellinesi e assai meticoloso che ha sempre operato per il bene delprovinciale. Lo ricorda con affetto e stima Diego Fattarina, delegato regionale alla FIGC per tantissimi anni e amico di lunga data. "La notizia della morte di Daniele mi ha lasciato attonito, senza parole – dice Fattarina -.