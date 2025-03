Bergamonews.it - Addio a Maurizio Mazzucchetti: “Hai cercato di rendere il mondo più giusto”

Si è spento all’età di 72 anni, noto per il suo impegno politico nel partito di Rifondazione Comunista e per il suo impegno sociale per la collettività.è scomparso lunedì 24 marzo per una malattia inesorabile che ha combattuto fino all’ultimo. Nonostante le precarie condizioni di saluteanche nelle ultime settimane aveva partecipato alle Feste in Rosso di Torre Boldone e di Quintano, al tradizionale ritrovo alla Casa del Partigiano sui Colli di San Fermo e così anche al recente congresso del Circolo di Rifondazione Comunista della Valle Cavallina di cui era stato responsabile per molti anni.Il percorso politico diè strettamente intrecciato con l’impegno sociale e nei movimenti di lotta: da segnalare la sua resistenza contro il progetto dell’inceneritore di Montello, per cui aveva partecipato al presidio davanti al palazzo della Provincia di via Tasso lo scorso 12 ottobre.