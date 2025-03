Thesocialpost.it - Addio a Giuseppe Vicenzi, il re dei biscotti: aveva 92 anni

Verona, 25 marzo 2025 – È scomparso all’età di 92, l’imprenditore veronese checostruito un impero nel mondo dei dolci. Il “re dei“, come veniva affettuosamente chiamato, è stato alla guida della storica azienda dolciaria di famiglia, portandola a rilanciare marchi celebri come Grisbì e Mr.Day.A partire dagliSessanta,prese in mano le redini dell’impresa, con una visione che l’ha portato a far crescere e diversificare il business nel settore alimentare, conquistando i palati degli italiani e non solo. Nonostante l’età avanzata, continuava a dedicarsi al lavoro ogni giorno. In una recente intervista al Corriere del Veneto, in occasione del suo novantesimo compleanno, raccontava: «Una volta andavo in azienda alle 8.30, magari adesso me la prendo un po’ più comoda.