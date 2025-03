Juventusnews24.com - Adani stronca la scelta della Juve: «Mi auguro che Tudor centri l’obiettivo ma rimango basito da questa cosa. Su Thiago Motta…»

di RedazionentusNews24lae la nomina del nuovo allenatore bianconero: tutte le dichiarazioni dell’ex calciatoreL’ex calciatore Leleha parlato a Viva El Futbol per analizzare quanto accaduto nelle ultime ore con l’esonero diMotta dallae la nomina del nuovo mister bianconero.PAROLE – «Motta è stato esonerato a 1 punto dal, era in linea con gli obiettivi del campionato. Non era in line su altre cose: non ha imposto le sue idee. Se prendiMotta sai che vuole un certo tipo di calcio e secondo me non ha avuto il tempo ma anche lui non lo ha guadagnato e lui non è riuscito ad avere questo merito. Nel momento in cui Motta viene confermato, 3 giorni dopo è sfiduciato e cerca altri allenatori. Ci voleva un supporto diverso, una visione più ampia per restare fedeli a un progetto triennale.