Adani | Spalletti deve lavorare sul gioco dell’Italia se non hai i Musiala bisogna sfruttare il collettivo

A Viva El Futbol, Leleha commentato le prestazionidicontro la Germania in Nations League. Gli azzurri non sono riusciti a passare alle semifinali per la vittoria complessiva dei tedeschi 5-4.: «sul»«Le due partite ci dicono che tanti calciatori chiamati da Nagelsmann, probabilmente in Italia li rifiuteremmo. La Germania domina ilin ogni zona del campo, gioca coi piedi anche il portiere. Rudiger e Tah hanno meno eleganza di Bastoni e Calafiori, ma la palla se la fanno dare e la danno sempre, non la buttano in avanti. Kimmich per me è il più forte, ha fatto 1 gol e 4 assist sui cinque gol della Germania, c’è in tutti e 5 i gol. Perché spiccano questi calciatori? Perché c’è quella cosa che in Italia spaventa.