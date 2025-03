Ilnapolista.it - Adani non si rassegna: «La Juventus doveva dare più tempo a Thiago Motta»

Lelea Viva El Futbol commenta l’esonero didalla: «Lapiù»«Se l’obiettivo era la qualificazione tra le prime quattro per la Champions,è stato esonerato a un punto da quell’obiettivo. Quindi era in linea con gli obiettivi del campionato. Non era in linea nell’imporre la sua idea ed essere credibile; nel tentativo di cercare di una strada ha cambiato troppo spesso; non ha avuto continuità; non ha avuto ilper lavorare, perché otto mesi, rispetto al ciclo passato di tre anni, sono pochi, soprattutto quando parti da zero. Non ha avuto, ma non se l’è neanche guadagnato con il merito. Gli sono stati presi tanti giovani, ma lui non è stato bravo a cercare un certo tipo di sostegno da parte della società.