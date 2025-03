Quotidiano.net - Acquisto casa: il 62% dei millennial dipende dai genitori per il mutuo

Più di un milione di ragazzi tra i 29 e i 39 anni vorrebbe comprare, ma non riesce perché non ha le capacità economiche per farlo. Tra chi ce l'ha fatta negli ultimi cinque anni, quasi uno su tre deve ringraziare mamma e papà per il loro sostegno nella spesa. Sono i dati di uno studio commissionato da Facile.it all'istituto mUp Research. Il 62% deinon è ancora riuscito ad acquistare un'abitazione tutta sua. Mentre circa 830mila giovani hanno capito, prima ancora di procedere all'di, che senza l'aiuto deinon avrebbero mai avuto i fondi necessari. Tant'è che fra chi ha compratonegli ultimi cinque anni, 7 persone su 10 hanno avuto bisogno dell'intervento della famiglia in fase di finanziamento, per fare da garanti al, per abbassare l'importo da chiedere in banca o, ancora, per coprire le spese accessorie.