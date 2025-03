Anteprima24.it - “Acqua Siamo Noi”, confronto con i Vescovi irpini

Tempo di lettura: 2 minutiIl prossimo fine settimana Avellino ospiterà un evento di grande rilevanza dedicato alla gestione consapevole della risorsa idrica. Il 29 marzo alle 10, presso il Polo Giovani di Avellino, sito in via Morelli e Silvati, si terrà l’evento “Noi” per discutere della creazione di un Consiglio dell’, un organismo che fungerà da ponte tra istituzioni, Alto Calore e cittadinanza, con l’obiettivo di promuovere una gestione più partecipata e sostenibile dell’.L’incontro vedrà la presenza deidella Provincia di Avellino, sottolineando l’importanza etica e sociale della tutela delle risorse idriche e dell’Amministratore Unico di Alto Calore Servizi, dott. Antonello Lenzi.L’infatti, non è solo un bene naturale essenziale, ma rappresenta anche un simbolo di sostenibilità e di futuro per le nuove generazioni.