Lanazione.it - Acqua, bene prezioso per la vita!. Viene chiamata infatti ’oro blu’

Leggi su Lanazione.it

L’dolce, cioè utilizzabile per laquotidiana dell’uomo, è soltanto il 3%, mentre il restante 97% è salata ed è quindi inutilizzabile. In alcuni Paesi, l’è utilizzata in modo eccessivo: l’Italia è il secondo al mondo per consumo diin bottiglia,consumiamo più di 220 litri diin bottiglia all’anno, anche se il 95% dell’che sgorga dai rubinetti delle abitazioni italiane è potabile e pulita. Anche per produrre una singola bottiglia di plastica serve molta, il doppio dell’che la bottiglia stessa conterrà. Proprio per questo motivo dobbiamo invertire questo consumo inutile, insensato, molto inquinante e non democratico. Come abbiamo già detto, l’è molto importante sia per noi che per le piante e gli animali, per la loro sopravvivenza.