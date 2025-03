Unlimitednews.it - Acqua, 4 miliardi di persone devono far fronte a scarsità idrica

Leggi su Unlimitednews.it

ROMA (ITALPRESS) – Circa 4di, la metà della popolazione mondiale,farad unagrave almeno per parte dell’anno, 3,5non hanno accesso a servizi igienico-sanitari e 2,2adpotabile gestiti in sicurezza.Questa la drammatica situazione globale fotografata nell’edizione 2022 dello UN-WWDR. Oggi, nell’Anno internazionale dedicato dalle Nazioni Unite alla conservazione dei ghiacciai, i riflettori vengono puntati proprio sulle montagne e i ghiacciai, spesso definiti “torri d’” del mondo, che stanno diventando sempre più vulnerabili alla crisi climatica e alle attività umane non sostenibili, mettendo in pericolo le risorse idriche da cui dipendonodie innumerevoli ecosistemi.Sono 33 i milioni di km2 della superficie terreste occupati dalle montagne e ospitano oltre 1,1di, mentre altri 2vivono a valle e dipendono dalle riserve idriche naturali fornite dallo scioglimento dei ghiacciai.