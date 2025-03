Quotidiano.net - Accordo UE sulla patente: arriva il formato digitale e nuove regole per neopatentati

Il Consiglio e l'Eurocamera, con la mediazione della Commissione, hanno raggiunto nella notte unnel cosiddetto trilogo sullenorme per ladi guida. Tra le principali novità previste dalla direttiva figura l'introduzione della, "disponibile su smartphone con tecnologia di portafoglioa livello europeo, diventerà ilprincipale nell'Ue", spiega l'Eurocamera. Lenorme stabilscono un periodo di prova di almeno due anni per i nuovi conducenti. Isaranno soggetti ae sanzioni più severe in caso di guida sotto l'effetto dell'alcol e di mancato utilizzo delle cinture di sicurezza o dei sistemi di ritenuta per bambini. "I deputati - si legge nella nota del Pe - hanno ottenuto che il testo incoraggi i Paesi dell'Ue a perseguire una politica di tolleranza zero su alcol e droghe".