Acconto Irpef e bonus 100 euro | così il governo fa perdere centinaia di euro ai lavoratori

Leggi su Open.online

Non solo i 75 (o 260)in più nella dichiarazione dei redditi che i contribuenti saranno costretti a pagare nel 2025. Il caso delle aliquote più alte e detrazioni più basse che fanno pagare più tasse del dovuto non è l’unico. Le tasse più alte e buste paga più basse per l’nel 730 die pensionati sono un pasticcio targatoMeloni. Che ha previsto che quest’anno nella dichiarazione precompilata varranno le regole precedenti alla riforma 2023 che ha tagliato uno scaglioneaccorpando i primi due sotto l’aliquota del 23%. E attualmentee pensionati stanno quindi prestando di fatto allo Stato cifre che saranno restituite tra un anno.Le conferenze stampa e la realtàIl Fatto Quotidiano spiega oggi che lo schema è sempre lo stesso. Ilapprova norme che aumentano il netto in busta paga degli stipendi.