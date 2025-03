Lapresse.it - Acconto Irpef 2025, arriva l’intervento del governo

Leggi su Lapresse.it

Sull’del, per risolvere i possibili problemi che possono sorgere dai calcoli nelle prossime dichiarazioni dei redditi.Fonti disottolineano chesul fisco, che dovrebbe valere 250 milioni, arriverà a breve in “tempo utile” per le dichiarazioni in modo che che non ci siano penalizzazioni per i contribuenti. La Cgil aveva denunciato nei giorni scorsi ricadute importante sugli accontie sull’per l’addizionale comunale poiché si assume, quale imposta del periodo precedente, quella determinata secondo gli scaglioni e le aliquote(23%, 25%, 35% e 43%) e la detrazione per redditi di lavoro dipendente vigenti al 31 dicembre 2023 (1.880 euro). Aliquote non più in vigore e nettamente superiori alle attuali.In mattinata era stato il presidente della commissione Attività produttive alla Camera Alberto Gusmeroli, responsabile fisco della Lega ad anticipare che “ilinterverrà per sistemare con tempestività la questione degli accontiin modo che vengano effettuati basandosi sul nuovo sistema a tre aliquote, superando il vecchio calcolo dell’a quattro aliquote: nessun contribuente verrà così penalizzato”.