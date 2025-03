Lanazione.it - Accendi il tuo talento, a Vecchiano l'open day di presentazione dei corsi

, 25 marzo 2025 -il tuo: venerdì 28 marzo alle 16 ala cooperativa Aforisma organizza unDay per presentare il progetto di formazione dedicato a ragazze e ragazzi tra i 18 ed i 35 anni. L'evento aperto a tutti, patrocinato dalla Conferenza Zonale per l’Educazione e l’Istruzione Zona Pisana, sarà l'occasione per informarsi sulle varie possibilità che sono messe in campo grazie a questa iniziativa che ha l'obiettivo di riaccendere i talenti dei giovani, riattivare l'interesse nella propria crescita personale e professionale, far crescere la fiducia e permettere di acquisire competenze, conoscenze ed esperienze. "Siamo lieti di ospitare questo evento che a tutti gli effetti rappresenta un circuito virtuoso volto a incrementare l'occupazione giovanile, compresa quella rivolta alle fasce fragili di popolazione - afferma il sindaco Massimiliano Angori -.