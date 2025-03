Ilgiorno.it - Accatasta rifiuti e appicca il fuoco. Arrivano i pompieri

Potrebbe essere di origine dolosa l’incendio di domenica a Zinasco. Sono stati i residenti nella zona del cimitero, tra le frazioni di Zinasco Nuovo e Zinasco Vecchio, a lanciare l’allarme dopo aver visto delle fiamme alzarsi. Sul posto carabinieri e vigili del, che hanno spento il piccolo rogo. Da quanto si è appreso qualcuno hato diversie poito le fiamme, ovviamente dandosela a gambe per non incorrere in alcuna conseguenza. I vigili delnon hanno dovuto faticare a lungo prima di riuscire a spegnere le fiamme e i carabinieri stanno indagando per appurare chi sia stato l’autore del rogo e per quale motivo abbia scelto ilper sbarazzarsi deiinvece di consegnarli all’isola ecologica che provvede al corretto smaltimento.