Accabadora di Michela Murgia al Persio Flacco

Giovedì 27 marzo, alle 21, il teatrodiventerà il palcoscenico di una delle rappresentazioni più attese della stagione:, l’adattamento teatrale del celebre romanzo di. Il libro, vincitore del Premio Campiello 2010 e tra i più letti in Italia negli ultimi anni, prende vita in una suggestiva trasposizione scenica diretta da Veronica Cruciani, con l’interpretazione intensa e toccante di Anna Della Rosa. La drammaturgia di Carlotta Corradi rilegge il romanzo trasformandolo in un monologo, dando voce a Maria, la figlia di Bonaria Urrai, la misteriosadel piccolo paese sardo di Soreni. La figura dell’è ispirata a una tradizione antica, legata alla fine della vita e alla dignità della morte: Bonaria Urrai, sarta solitaria e donna di grande autorità, si occupa di accompagnare i morenti nel loro ultimo viaggio.