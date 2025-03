Quifinanza.it - AC75, il primo rivale di Luna Rossa nell’America’s Cup 2025

Emirates Team New Zealand, il detentore dell’America’s Cup, ha svelato la sua nuova imbarcazione, progettata per mantenere il dominio nella competizione velica più prestigiosa al mondo. Considerati i principali rivali diPrada Pirelli, i neozelandesi hanno puntato su innovazioni aerodinamiche e strutturali per migliorare velocità, stabilità e manovrabilità, cercando di mantenere il vantaggio tecnologico in vista della prossima edizione.Design rivoluzionario e tecnologia avanzataIl nuovodi Emirates Team New Zealand presenta uno scafo affinato nei minimi dettagli per ridurre la resistenza aerodinamica e migliorare la capacità di volo sui foil. Le linee dello scafo sono più aggressiverispetto ai modelli precedenti, con una prua più affilata e una superficie inferiore studiata per massimizzare la stabilità a velocità elevate.