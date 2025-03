Ilfattoquotidiano.it - Abruzzo, la Giunta aumenta le tasse per coprire il buco nella sanità: opposizioni sul piede di guerra

Laregionale dell’ha approvato all’unanimità un aumento dell’addizionale regionale Irpef per colmare ilnel bilancio dellanel 2024, stimato in 67 milioni di euro. Il provvedimento, che ora dovrà passare al vaglio del Consiglio regionale per l’approvazione definitiva, prevede un sistema di tassazione a scaglioni simile a quello nazionale: per i redditi fino a 28mila euro l’aliquota scenderà dall’1,73% all’1,63%, mentre per chi guadagna tra 28mila e 50mila euro salirà al 3,23% e per i redditi superiori ai 50mila euro toccherà il 3,33%. Secondo le stime della Regione, l’operazione porterà un gettito aggiuntivo di circa 44,7 milioni di euro. Il presidente Marco Marsilio (FdI) l’ha presentata come “manovra di equità, non una stangata sul ceto medio come qualcuno sostiene.