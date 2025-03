Ilrestodelcarlino.it - Abbandoni, superate le 100 multe. Resti di cantiere lasciati ovunque

Non si parla soltanto di sacchetti di rifiuti fuori dai cassonetti ma di qualcosa di più. Nei 4 Comuni di Bondeno, Terre, Poggio e Vigarano nel 2024 sono stati effettuati 330 controlli di Polizia Ambientale da cui sono derivate 110 sanzioni. Leriguardano quasi sempre glidi rifiuti, spesso causati da aziende di altre territori che smaltiscono irregolarmente i residui dio altre sostanze. A volte queste imprese arrivano da altre province per abbandonare di tutto. In un caso sono stati trovati arredamenti dinteri di case svuotate per effettuare dei lavori. L’obiettivo di queste aziende è ovviamente evitare di sostenere i costi di smaltimento. Per questo motivo, i comuni sono corsi ai ripari con gli ispettori ambientali. Non solo. Otre al lavoro degli ispettori va tenuto in considerazione anche quello dei volontari di Plastic Free che con cadenza quotidiana si recano a pulire i lati delle strade del territorio, oltre a parchi e giardini pubblici.