Livornotoday.it - Aamps, le Rsu sul piede di guerra: "I lavoratori vogliono risposte certe, non le iniziative di propaganda"

Dalle condizioni dei mezzi utilizzati al rinvio continuo dell'attivazione di una selezione per lavoro a tempo determinato stagionale. Passando per la chiusura del centro di raccolta del Picchianti "senza prima aver trovato una locazione per la costruzione di uno nuovo". Si alza il grido d'allarme.