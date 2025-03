Nuovasocieta.it - A Torino più AirBnb che camere di albergo. L’allarme di Confesercenti

“Dati allarmanti, ma non sorprendenti, purtroppo. Sui quali, tuttavia, continuano a mancare riflessioni e interventi efficaci”: così Giancarlo Banchieri, presidente di, commenta i numeri della natimortalità delle imprese del commercio e del turismo diffusi oggi dal consueto report della Camera di Commercio.“Si tratta – continua – dell’ennesima conferma di una tendenza sempre più preoccupante: secondo un nostro recente studio, nel 2024 in Piemonte per ogni negozio che ha aperto ne hanno chiuso 2,4. Soltanto dieci anni fa, il rapporto fra chiusure e aperture era di 1,5. Se questa tendenza proseguisse senza inversioni, già nel 2034 il numero di nuove aperture potrebbe arrivare vicino allo zero. È un cambiamento strutturale che mette in pericolo non solo le imprese ma un modello di città e di convivenza sociale.