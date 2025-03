Ilrestodelcarlino.it - A teatro la storia di un ’No’: si deve avere il coraggio di dirlo

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

di un no. E’ lo spettacolo teatrale a cui alcuni classi hanno avuto la possibilità di assistere alSperimentale. La protagonista è Martina, una ragazza che inizia una relazione con un coetaneo, Alessandro. Ben presto la relazione si trasforma in qualcosa di “tossico”: Alessandro controlla Martina, è geloso, possessivo, la tratta come un oggetto, ha paura che lei lo tradisca. Dopo un po’ di tempo Martina finalmente riesce a dire NO ed a fermare tutto quello che la opprimeva. Lo spettacolo ci ha fatto riflettere sul fatto come un NO, non facile da pronunciare, a volte possa cambiare la tua vita e le scelte che facciamo. Il no a volte ci spaventa, abbiamo paura di deludere, di ferire e allora lasciamo fare o accettiamo le cose così, ad esempio una situazione scomoda in cui ci troviamo a causa di brutte amicizie o una relazione che non abbiamo mai desiderato, o che non ci rende felici, senza però accorgerci che in questo modo ci facciamo del male da soli.