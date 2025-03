Ilfattoquotidiano.it - A spasso per Roma in scooter? Con Bmw C 400 X e C 400 GT è più divertente – FOTO

BMW Motorrad rinnova la sua offerta nel segmento deglidi media cilindrata con i nuovi C 400 X e C 400 GT, due modelli pensati per chi cerca praticità e comfort senza rinunciare a tecnologia e piacere di guida. Se il C 400 X si presenta come la proposta più agile e dinamica, perfetta per il traffico cittadino, il C 400 GT aggiunge una vocazione più turistica, con una maggiore protezione aerodinamica e dotazioni pensate per le lunghe percorrenze.Entrambi i modelli condividono il monocilindrico da 350 cc capace di erogare 34 CV, un propulsore elastico e ben supportato dal controllo elettronico della trazione ASC, ora aggiornato per una gestione più precisa su fondi difficili. Il sistema frenante BMW Motorrad ABS garantisce sicurezza anche nelle frenate più decise, mentre il telaio rigido e le sospensioni ottimizzate rendono la guida stabile e prevedibile.