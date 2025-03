Zon.it - A Salerno nasce un dispositivo innovativo che simula lo stomaco: con SimGAT un passo avanti per valutare l’efficacia dei farmaci

Si chiamation of Gastric Activity Tool () il progetto sviluppato dall’azienda EST – Enhanced Systems & Technologies (EST) finanziato dal PR CAMPANIA FESR 2021-2027 nell’ambito dell’avviso pubblico CAMPANIA STARTUP 2023.Il progettoIl progetto ha l’obiettivo di industrializzare e commercializzare unbrevettato, capace di riprodurre con precisione le variazioni di pH all’interno del tratto gastrointestinale umano e animale.Progettato per il settore farmaceutico e nutraceutico, ilrappresenta un’evoluzione significativa nei test di dissoluzione e rilascio dei principi attivi nelle compresse a somministrazione orale, in particolare per le formulazioni enteriche che necessitano di protezione dagli ambienti gastrici. Grazie a un avanzato sistema di regolazione del pH,consente di riprodurre fedelmente le condizioni fisiologiche reali dello, migliorando l’affidabilità dei test rispetto ai dissolutori convenzionali.