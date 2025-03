Ilprimatonazionale.it - A Roma il primo “Fridays for Europe”: giovani in piazza per l’Europa sovrana e indipendente

, 25 mar – Si terrà venerdì 28 marzo, nel cuore della Capitale, ilsit-in promosso dal coordinamento “for”. L’appuntamento è fissato per le 16 in Largo dei Lombardi, su via del Corso, e vedrà la partecipazione di decine dii uniti dal rifiuto di un’Europa considerata di “serie B” nello scenario geopolitico globale. L’iniziativa nasce dalla convinzione che le sorti del continente non debbano essere decise né a Mosca né a Washington, ma daglii stessi, chiamati oggi a una svolta storica: affermare la propria indipendenza o restare subalterni alle logiche delle grandi potenze.for, un nuovo coordinamentoLo slogan del movimento richiama quello dei “for Future”, ma con un cambio di prospettiva radicale: secondo gli organizzatori, la minaccia principale per la generazione attuale non è il cambiamento climatico, ma il clima politico internazionale, sempre più instabile e pericoloso.