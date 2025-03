Ilfattoquotidiano.it - A processo per omicidio preterintenzionale i due vigilantes che bloccarono un uomo davanti alla sede di Sky

perdue guardie giurate che, nella notte tra il 19 e il 20 agosto 2023, intervennero per bloccare Giovanni Sala, 34 anni,di Sky a Rogoredo,periferia sud di Milano, che era “in evidente stato di alterazione”. L’morì per arresto cardiaco, dopo essere stato anche tenuto a terra con un ginocchio sulla sua schiena per più di un minuto. La procura, con il pm Alessandro Gobbis, aveva chiuso l’indagine nei confronti dei dueche ora sono indagati peraggravato perché avrebbero dato “arbitrariamente sfogo a istinti violenti e inutilmente prevaricatori“.Il rinvio a giudizio è stato deciso dgiudice per l’udienza preliminare Patrizia Nobile che ha accolto la richiesta di rinvio a giudizio per i due imputati di 46 e 64 anni formulata dal pm.