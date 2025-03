Tuttivip.it - “A cosa mi servono i soldi del montepremi”. Grande Fratello, l’annuncio di Helena spiazza non poco fan e pubblico

Leggi su Tuttivip.it

Durante la semifinale del, andata in onda lunedì 24 marzo, non sono mancati i momenti intensi e sorprendenti. Uno in particolare ha catturato l’attenzione del: il botta e risposta con Alfonso Signorini.Pretes è stata proclamata finalista del reality show ieri sera.Il conduttore, con la sua consueta ironia, ha provocatocon una domanda tanto semplice quanto insidiosa: “Sceglieresti l’amore per Javier Martinez o la vittoria del?”. La risposta della modella non si è fatta attendere, e ha sorpreso tutti per la sua sincerità e concretezza: “Alfonso, ti devo spiegare una. Javier mi ha detto che vuole fare un po’ di figli. Un bel po’. So che lui capirà questa. Quindi la mia risposta sarebbe: il premio, così abbiamo ie possiamo fare questi figli”.