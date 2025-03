Ilgiorno.it - “A chi dovevamo chiedere la valutazione, alla Nasa?”. Sala risponde sul caso San Siro e sfida i “signori del no”

??????MILANO – IlSan, certo. Ma non solo. Il sindaco ridimensiona la gravità dell’apertura del fascicolo da parte della Procura su eventuali danni erariali dcessione dello stadio e dell’area limitrofa (“è un atto dovuto. È un modello 45, che vuol dire registro di atti non costituenti notizie di reato”), rispedisce al mittente l’esposto del Comitato Sì Meazza su unatroppo bassa dell’area (“lal’abbiamo fatta fare all’Agenzia delle Entrate, il soggetto più titolato e competente per farla. A chichiederla,?”), smentisce eventuali sconti del Comune a Milan e Inter (“la possibilità che con il denaro pubblico si contribuiscaspese per la demolizione di Sanè pari a zero”). E poi il primo cittadinorga il discorso, anche in vista delle Comunali del 2027: “C’è un partito virtuale didel no, che non si candidano, perché se lo facessero piglierebbero l’1 per cento, che vuole condizionale l’amministrazione comunale e il sindaco, il quale, però, in nove anni ha dimostrato che non si fa condizionare e non si farà mai condizionare.