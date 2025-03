Oasport.it - A che ora parte Federica Brignone nella seconda manche a Sun Valley: programma esatto, tv, streaming

ha chiuso al secondo posto la primadel gigante di Sun, finale della Coppa del Mondo di sci alpino che va in scenalocalità statunitense. L’azzurra ha commesso degli errori lungo la durissima pista statunitense, ma è riuscita a ottenere un piazzamento ragguardevole, con un ritardo di 45 centesimi dalla svizzera Lara Gut-Behrami.La fuoriclasse valdostana può fare affidamento su un vantaggio di 23 centesimi nei confronti della svedese Sara Hector e di 1.06 su Sofia Goggia, mentre l’albanese Lara Colturi è a 1.54 dalla nostra portacolori. I distacchi sono decisamente importanti e la 34enne è davvero vicina alla conquista della Sfera di Cristallo di specialità.La neozelandese Alice Robinson è infatti uscita dal tracciato e così all’azzurra basterà conquistare venti punti per superare l’oceanica e alzare al cielo il trofeo: sarà sufficiente un tredicesimo posto per fare festa dopo aver già conquistato la Coppa del Mondo generale e quella di discesa libera.