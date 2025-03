Sport.quotidiano.net - A che ora giocano Berrettini e Paolini ai Miami Open 2025, dove vedere le partite

Leggi su Sport.quotidiano.net

, 25 marzo– A, oltre a Lorenzo Musetti, sono ancora protagonisti anche Matteoe Jasmine. Il primo, sconfiggendo Alex de Minaur, accederebbe ai quarti di finale del torneo in Florida per la prima volta in carriera, traguardo questo già raggiunto invece dall'azzurra, che ha l'occasione di volare in semifinale battendo Magda Linette. QuiDopo aver mandato al tappeto il francese Hugo Gaston (4-6, 6-3, 6-3) il romano ha avuto la meglio anche del belga Zizou Bergs con un doppio 6-4. Adesso di fronte al nostro portacolori c'è de Minaur, numero 10 del seeding. L'australiano ha superato il cinese Yunchaokete Bu (6-4, 6-4) e il brasiliano Joao Fonseca (5-7, 7-5, 6-3). Questo sarà il quarto confronto fra i due. L'italiano è in vantaggio per 2-1, avendo trionfato sull'erba del Queen's nel 2021 e su quella di Wimbledon nel 2023, mentre il successo del rivale risale al duello all'ATP Cup del 2022.