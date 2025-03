Sport.quotidiano.net - A Casteldebole: l’ex rossonero è guarito, Remo resta influenzato. Italiano terzo alla ’Panchina d’oro’. Riecco Calabria, Freuler in dubbio

Vincenzosale sul podio, comemigliore allenatore d’Italia: l’ascesa del tecnico e del suo Bologna continua. Il percorso con la Fiorentina, fatto di una finale di Coppa Italia e due di Conference League, e il primo anno a Bologna che vede in corsa i rossoblù per la finale di Coppa Italia e per un piazzamento in Champions, gli sono infatti valsi ilposto al premio della panchina d’oro, dietro a Gasperini e Simone Inzaghi, quest’ultimo premiato ieri a Coverciano. E’ iniziata con questa bella notizia, ieri, la ripresa degli allenamenti a, nel giorno che segna l’inizio della marcia di avvicinamentoripresa del campionato. E’ iniziata pure con il ritorno anticipato in città di. I compagni di nazionale Aebischer e Ndoye questa sera sfideranno il Lussemburgo e sono attesi ain gruppo per giovedì: trattasi di amichevole internazionale e dal momento che il numero 8 rossoblù è stato colpito dall’influenza, il ct Yakin, in accordo con il calciatore ha preferito rimandarlo a Bologna: un po’ per non spremerlo, un po’ per consentirgli di provare a recuperare in vista della sfida del Penzo.