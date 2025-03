Linkiesta.it - A Cascina Caremma si fa festa con il pane

Nel cuore del Parco del Ticino, tra paesaggi incontaminati e antiche tradizioni agricole,celebra ladel2025, un evento che unisce convivialità, cultura gastronomica e rispetto per l’ambiente. Ogni giovedì di marzo e aprile, gli ospiti possono impastare e cuocere la propria focaccia in un forno a legna del Seicento, scoprendo i sapori autentici della tradizione lombarda.Ma ladelè molto più di una cena-laboratorio. È un viaggio nella filosofia agricola della azienda fondata nel 1988 da Gabriele Corti. Un luogo che da oltre trent’anni persegue l’obiettivo dell’autosufficienza alimentare, abbracciando pratiche biologiche e sostenibili. Qui, la produzione non si limita alla coltivazione di cereali e all’allevamento tradizionale, ma include anche la lavorazione artigianale di farine e salumi, valorizzando il patrimonio gastronomico locale.