A Bologna arriva Play il festival del gioco | quando l’appuntamento in fiera

, 25 marzo 2025 – "La mossa vincente è tornare a giocare". ‘Evolution’, evoluzione, è la parola chiave e il tema della 16esima edizione di– ildelper tutti. Dal 4 al 6 aprileFiere la più importante manifestazione italiana dedicata ai giochi analogici, segmento stimato in Italia a circa 1,7 miliardi di euro nel 2024, con una crescita annuale che si attesta tra il 10% e il 15% e circa 800 nuovi titoli lanciati ogni anno. Grandi ospiti La rassegna coniuga ilcon la riflessione culturale. Ed è un’enorme ludoteca nel quartiere fieristico: 43mila mq coperti, 4 padiglioni, oltre 200 espositori, 3.000 tavoli di giochi da provare gratuitamente e più di 700 eventi in programma. Non solo. Sono attesi grandi ospiti come l’ingegnere aerospaziale e scienziato missilistico Phil Eklund, nonché uno dei più originali e acclamati game designer.