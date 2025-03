Lanazione.it - A 21 anni attraversa l’Africa in bicicletta: “Difficoltà e rischi, ma quanta bellezza”

Pistoia, 25 marzo 2025 - Immagina una casa, per materasso la terra dura, come tetto sopra la testa il cielo. Una tenda da campeggio piantata nel nulla. Sempre che per “nulla” s’intenda la natura che non conosce contaminazioni, i tramonti che infiammano l’orizzonte di quei colori caldi che in quella che è “casa” tutto l’anno non incontreresti mai. E le stelle: quante se ne vedono da quaggiù. Se è vero che ognuno ha il proprio metro per dire quanto misura un sogno, per Dario Franchi, 21, quel sogno si traduce in una distanza: Dakar-Cape Agulhas, punta più meridionale d’Africa. Ovvero, 13.500 chilometri percorsi pedalando. Misurandosi con tutto, il meteo e le interminabili piogge torrenziali, legeopolitiche sfiorando i disordini civili e la minaccia terroristica di Boko Haram, i capricci (più che motivati) di un mezzo di trasporto che ha sfidato l’impraticabilità di un tracciato che in alcuni casi neppure poteva essere definito “strada”.